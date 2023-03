Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este pregatita sa sprijine orice țara care este dispusa in acest moment sa livreze Ucrainei avioane de lupta, a declarat sambata, 18 februarie, premierul Rishi Sunak, care i-a indemnat pe aliați sa iși mențina ajutorul acordat Kievului in razboiul impotriva Rusiei, informeaza Reuters…

- „Domnule președinte, aș vrea sa va imbrațișez", i-a spus jurnalista.„De ce nu. Te rog, ma poți imbrațișa”, i-a raspuns liderul ucrainean și a coborat de la pupitru. BBC #Ukraine journalist said she wanted to hug President Zelensky to thank him but understood that'd be impossible (due to security measures).President…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara, la Paris, ca aliatii sa livreze Ucrainei avioane de lupta "cat mai curand posibil", dupa ce facuse acelasi lucru la Londra, prima escala a turneului sau european care a luat prin surprindere, fiind doar a doua oara de la inceputul…

- Este a doua vizita pe care Zelenski o face in afara granițelor Ucrainei de la inceputul razboiului in urma cu un an. Prima sa intalnire a avut-o cu premierul Rishi Sunak in Downing Street. Premierul britanic i-a reconfirmat sprijinul militar in lupta contra rușilor. Britanicii iși intensifica operațiunea…

- Premierul britanic Rishi Sunak va efectua prima sa vizita in Franta pe 10 martie, cu ocazia unui summit franco-britanic pe teme de securitate, energie si imigratie, a anuntat miercuri Palatul Elysee, transmite AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multi lideri europeni i-au adus sambata un omagiu fostului papa Benedict al XVI-lea, care a murit la varsta de 95 de ani , relateaza Agerpres . Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat eforturile papei emerit pentru o „lume mai fraterna”. „Gandurile mele se indreapta catre catolicii din Franta…

- Premierul britanic, Rishi Sunak, s-a confruntat sambata cu critici pentru ca a parut fara contact cu oamenii obisnuiti atunci cand a intrebat un om al strazii, la o actiune caritabila, daca "lucreaza in afaceri" si daca vrea sa intre in industria financiara, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

