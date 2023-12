Un parlamentar ucrainean care a trecut de partea Rusiei a fost ucis la Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat ucrainean mobilizat pe linia de front cruciala a raului Nipru a dezvaluit pentru BBC provocarile cu care se confrunta forțele ucrainene in apararea impotriva atacurilor neincetate ale Rusiei. Relatarea soldatului anonim arunca lumina asupra unor probleme critice, de la recruți lipsiți de experiența…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a indemnat marți pe membrii alianței sa „mențina cursul” in susținerea Ucrainei in lupta sa impotriva invaziei Rusiei, in timp ce atat Statele Unite cat și Uniunea Europeana se lupta sa ajunga la un acord asupra unui nou ajutor militar, potrivit Reuters.…

- Ministerul britanic al Apararii susține ca Moscova a fost obligata sa mute in Ucraina mai multe sisteme de rachete S-400 Triumf din enclava strategica Kaliningrad. Mișcarea, dezvaluita intr-o actualizare a informațiilor de pe front, semnifica un potențial sacrificiu al capacitaților de aparare aeriana…

- Agenția europeana de paza de frontiera și de coasta Frontex a declarat joi ca va trimite saptamana viitoare mai mulți ofițeri și alți angajați in Finlanda, in contextul in care țara nordica incearca sa limiteze numarul de solicitanți de azil care vin prin Rusia, potrivit Reuters. Helsinki a acuzat Moscova…

- Un șofer ucrainean de autocistena a fost filmat in timp ce conducea in zig-zag pe Autostrada A2. Poliția a fost anunțata, prin apel la 112, de ceilalți participanți la trafic. In cele din urma, barbatul a fost tras pe dreapta intr-o parcare. Oprit de politisti cu ajutorul celorlalti soferi care au…

- Parlamentul a gasit resursele necesare sa o pazeasca pe senatoarea Diana Șoșoaca din calea președintelui ucrainean Volodim Zelensky. Chiar in momentul sosirii lui Zelensky la București, Șoșoaca a anunțat ca ii va boicota discursul in Parlament, astfel ca presa a publicat informații ca echipele care…

- Un document publicat din greșeala pe site-ul Primariei Moscovei dezvaluie adresele unor cladiri militare și apartamente folosite de serviciile secrete rusești, relateaza Newsweek, care citeaza portalul The Dossier Center. Documentul respectiv conține o lista de cladiri și apartamente cu uz „special”…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca nu exista nicio informație care sa indice intenția unui atac intențional al Rusiei, dupa ce a fost intrebat despre ramașițele care ar putea aparține unei drone rusești și care au fost gasite in urma cu o zi in Romania. „Nu avem nicio informație…