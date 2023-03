Luni, 13 martie, un parlamentar rus a introdus un proiect de lege care vizeaza aducerea varstei de recrutare la 21-30 de ani de la 18-27 de ani in prezent, transmite Agerpres . Masura ar urma sa fie introdusa din anul 2026. La finalul lunii decembrie, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu a declarat ca este ”necesara” marirea efectivelor armatei Rusiei la 1,5 milioane de militari si cresterea varstei limita pentru efectuarea serviciului militar, in contextul ofensivei ruse in Ucraina. ”Pentru a garanta indeplinirea sarcinilor pentru asigurarea securitatii militare a Rusiei, este necesar sa…