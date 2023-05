Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul PSD Mihai Fifor crede ca a sosit vremea ca „dascalii sa revina la clase, in special pentru elevii din anii terminali ai ciclurilor gimnazial și liceal”: „Protestul profesorilor nu trebuie sa ingradeasca dreptul elevilor la educație”.Mihai Fifor susține ca PSD a respectat intotdeauna…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, inaintea intalnirilor cu sindicatele din educație, ca la nivelul ministerului incep „discuțiile tehnice” pe noua lege a salarizarii, dar coaliția trebuie sa dea raspunsul pe solicitarile de creșteri salariale, pentru ca nu la Ministerul Muncii se decid…

- Sindicatele din educatie reamintesc Guvernului ca vor majorarea salariilor, prin lege, cu 25 de procente, nu prime sau vouchere cu care ii oferteaza guvernanții in ultima saptamana. Reprezentanții greviștilor susțin ca astfel, Executivul se face singurul responsabil pentru continuarea grevei, dat fiind…

- Klaus Iohannis face glume pe seama grevei profesorilor. In timp de mii de profesori iși striga nemulțumirile in strada, iar elevii lipsesc la ore de patru zile, președintele rade și glumește cu elevii soției sale. „Vedeți ca pana și greva are ceva avantaje”, le-a spus Iohannis, facand referire la faptul…

- Klaus Iohannis face glume pe seama grevei profesorilor. In timp de mii de profesori iși striga nemulțumirile in strada, iar elevii lipsesc la ore de patru zile, președintele rade și glumește cu elevii soției sale. „Vedeți ca pana și greva are ceva avantaje”, le-a spus Iohannis, facand referire la faptul…

- Liberalii au anuntat ca anuleaza un eveniment care trebuia sa aiba loc miercuri, la Sala Sporturilor din judetul Arges, cu ocazia zilei partidului. PNL este concentrat pe solutionarea grevei din Educatie, precizeaza formatiunea. ”Evenimentul national care urma sa aiba loc in dupa-amiaza zilei de 24…

- Sindicatele din Educație nu renunța la declanșarea grevei generale in toate unitațile de invațamant, incepand de luni, 22 mai, și pana la soluționarea conflictului și pana cand revendicarile nu le vor fi acordate de Guvern. In schimb. Ministerul Educatiei a transmis ca se fac toate demersurile pentru…

- Rotativa mult așteptata care va avea loc pe data de 26 mai, cand Guvernul Ciuca iși va da demisia și va fi instalat guvernul Ciolacu, incepe cu stangul pentru PSD. Ciolacu iși va incepe mandatul cu protestele angajaților din sanatate, dar și declanșarea grevei generale a profesorilor. De luni, peste…