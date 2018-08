Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul spune ca in ultima perioada mesajele PSD impotriva diasporei au devenit tot mai "agresive si afiseaza un dispret total fata de cei care muncesc cinstit pentru a-si intretine copiii ramasi acasa sau persoane apropiate aflate in intretinerea lor". De asemenea, Tomac afirma ca diaspora…

- Uniunea Salvati Romania sustine ca Agentia Nationala de Integritate nu a finalizat cercetarile in ceea ce priveste averea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, desi USR a depus o sesizare in acest sens in urma cu un an de zile. "Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost miercuri la sediul Agentiei Nationale de Integritate (ANI) pentru a afla care este stadiul sesizarii pe care a facut-o in urma cu un an cu privire la averea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, anuntand ca agentia nu a facut inca cercetari in acest…

- Gabriel Vlase a depus, la Palatul Cotroceni, juramantul in functia de director al Serviciului de Informatii Externe, niciunul dintre sefii Parlamentului nefiind prezent, potrivit Mediafax. La scurta ceremonie de depunere a juramantului nu au fost prezenti Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu. A…

- Deputatul PSD de Argeș, Mircea Draghici, recent achitat in dosarul Consultanța alaturi de fostul președinte al Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, da șah statului paralel. Așa se face ca președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și…

- Ieri, Inalta Curte l-a condamnat, pe Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in procesul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, anuland decizia initiala privind condamnarea cu supendare. Deputatul a mentionat : “consider…

- Deputatul Daniel Constantin, lider al PRO Romania, afirma ca interdictia constituirii unui grup parlamentar din deputati neafiliati sau care au candidat pe liste ale unor formatiuni politice diferite reprezinta o incalcare a Constitutiei si anunta ca va contesta Regulamentul Camerei Deputatilor la…

- Fondatul Pro Romania, Daniel Constantin, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca in situatia in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, va respinge solicitarea formarii unui grup parlamentar a alesilor formatiunii politice, atunci decizia va fi atacata la Curtea Constitutionala.