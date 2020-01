Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat iranian a anuntat o recompensa de 3 milioane de dolari pentru ''oricine il omoara pe (presedintele american Donald) Trump'', a relatat agentia semioficiala ISNA, preluata marti de Reuters."Din partea populatiei din provincia Kerman, vom plati o recompensa de 3 milioane de dolari cash oricui…

- O recompensa in valoare de 80 de milioane de dolari ar fi fost pusa pe capul lui Donald Trump, in contextul in care autoritatile iraniene au jurat sa razbune asasinarea generalului Qassem Soleimani vineri, intr-un atac cu un avion american fara pilot (drona) la aeroportul din Bagdad, relateaza Franceinfo.

- Fiica generalului iranian ucis vineri de o lovitura americana a declarat luni, în fața marii mulțimi adunate la ceremonia funerara din Teheran, ca pentru Statele Unite și Israel urmeaza vremuri nefaste din cauza morții lui Qassem Soleimani, transmite Reuters.”Trump, nebunule, sa…