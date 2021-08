Zhan Beleniuk, deputat in Rada Suprema de la Kiev, a cucerit prima medalie de aur pentru Ucraina, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Luptatorul greco-roman, in varsta de 30 de ani, l-a invins in finala pe ungurul Viktor Lorinets, transmite TV8.md, citand presa de la Kiev. Zhan Beleniuk s-a nascut in anul 1991, la Kiev, tatal sau fiind ofițer al Forțelor Aeriene din Rwanda, iar mama sa ucraineana. Beleniuk a fost ales deputat in anul 2019, in urma alegerilor legislative din Ucraina.