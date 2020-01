Un parc tematic chinez a stârnit un val de critici după ce un porc a fost obligat să facă bungee jumping ​Un parc tematic din China a stârnit un val de critici dupa ce a aruncat un porc prins cu o coarda elastica de pe un turn de 68 de metri, potrivit BBC.



Momentul a fost pus la cale de parc pentru a inaugura o noua locație de bungee jumping. Evenimentul a creat un val de reacții negative pe rețelele de socializare, mulți condamnând cruzimea organizatorilor. Conducerea parcului a declarat ca își asuma criticile și va încerca sa îmbunatațeasca serviciile oferite clienților.



Parcul este localizat în sud-vestul Chinei, mai exact în Chongqing.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un val de indignare a cuprins opinia publica din intreaga lume, dupa ce un porc a fost obligat sa faca bungee jumping la un parc de distracții din China.Incidentul a avut loc pe 18 ianuarie in parcul tematic Meixin Red Wine Town, in municipalitatea chineza Chongqing, din sud-vestul Chinei, cand un porc…

- Conducerea parcului a pus la cale aceste moment crunt pentru a promova noua sa atractie - sariturile cu coarda elastica. Momentul a fost filmat si in imagini se vede cum animalul legat este transportat de doi barbati in varful platformei, apoi aruncat in gol. Potrivit presei locale, dupa ce a fost aruncat…

- Cel puțin șase persoane au murit, iar 16 au fost ranite, dupa ce o strada s-a surpat, groapa înghițind un autobuz și mai mulți pietoni, relateaza BBC. Incidentul a avut loc luni seara în fața unui spital din Xining, capitala provinciei Qinghai. Imaginile suprinse pe camerele de supraveghere…

- Nefericita intamplare a avut loc in timp ce Chen Peiwn susținea o prelegere la Zhangzhou (provincia Fujian, din China). Conform presei locale, directorul companiei farmaceutice s-a prabusit imediat dupa ce le-a oferit ascultatorilor sfaturi despre longevitate. Momentul a fost filmat cu telefoanele…

- Presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a aparat, vineri, decizia de a acorda Chinei organizarea viitoarei editii a Cupei Mondiale a cluburilor, in ciuda criticilor privind tratamentul minoritatii uigure, relateaza AFP. "Poate ca mergand acolo, jucand acolo, in China…

- China a avertizat miercuri ca SUA "vor trebui sa plateasca pretul" adoptarii de catre Camera Reprezentantilor a unui proiect de lege care cere sanctiuni impotriva Beijingului ca raspuns la trimiterea in detentie a musulmanilor uiguri, relateaza AFP. "Credeti ca vom ramane indiferenti daca actiunile…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, alaturi de președintele Chinei, Xi Jinping (foto: www.news.cgtn.co) In ziua cand presedintele R.P. Chineze, Xi Jinping, ateriza pe aeroportul din Atena, la 10 noiembrie, cotidianul grec „To Vima” tiparea pe prima pagina un titlu care suna cam asa: „Casatorie cu…

- Emmanuel Macron si-a inceput luni - in plin razboi comercial intre Washington si Beijing - cea de a doua vizita in China, unde i-a indemnat pe europeni sa actioneze impreuna, pentru a fi mai puternici in fata chinezilor in dosarele economice, relateaza AFP.