Stiri pe aceeasi tema

- Parcul de distractii Disneyland, detinut de Walt Disney Co, va fi primul mare centru pentru vaccinare anti-COVID-19 din comitatul Orange, California, au anuntat luni seara oficiali guvernamentali, potrivit Reuters și Agerpres. Parcul va deveni primul Supercentru de Distributie (POD) din comitat si va…

- Sedinta la Consiliul Judetean Constanta.Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta extraordinara, de indata, astazi,la ora 13.00, in sistem videoconferinta.Un singur proiect se afla pe ordinea de zi:Proiectul de hotarare nr.1 privind darea in folosinta gratuita Municipiului Constanta a unor…

- Un numar de peste 800.000 de oameni au fost vaccinati pana acum in Rusia impotriva coronavirusului si au fost expediate in teritoriu mai mult de 1,5 milioane de doze de vaccin rusesc Sputnik V, a anuntat ministrul Sanatatii, Mihail Murasko, care a adaugat ca de la 1 ianuarie, cei care se imunizeaza…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat ca nu se va vaccina impotriva Covid. Brazilia are al doilea cel mai mare numar de decese prin coronavirus din lume. Declarația președintelui brazilian Jair Bolsonaro face parte din seria de afirmații sceptice ale acestuia in fața programelor…

- Oferta a venit in doua minute, era evident pregatita. Congelatoare criogenice de 477 si 700 litri, care genereaza temperaturi de pana la -80 grade, sisteme de racire cu apa sau aer, agent de refrigerare ecologic, control digital inclusiv la distanta prin interfata…

- Vaccinul impotriva coronavirusului ar trebui sa fie distribuit rapid și corect in toate țarile lumii, considera prim-ministrul Canadei. Autoritațile canadiene examineaza posibilitatea transmiterii vaccinurilor impotriva infecției cu coronavirus catre țarile sarace. Anunțul a fost facut miercuri, 18…

- Europa are nevoie de o ‘accelerare serioasa’ a luptei impotriva coronavirusului, iar lipsa capacitatii de depistare a contactilor ar putea ‘indrepta boala si mai mult intr-o zona intunecata’, a afirmat luni un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. Regiunea…

- Europa trebuie "sa accelereze serios" lupta impotriva coronavirusului, dar Organizatia Mondiala a Sanatatii ramane optimista in privinta faptului ca tarile europene nu vor fi nevoite sa intre in blocaje nationale, au spus, luni, oficialii OMS."Suntem inca optimisti ca tarile nu vor trebui…