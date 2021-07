Stiri pe aceeasi tema

- Un militar britanic a carui parașuta nu s-a deschis corect in timpul saltului efectuat de la 4.500 de metri inalțime a suferit doar „rani minore” dupa ce a cazut printr-un acoperiș și a aterizat in bucataria unei case din Atascadero, California, SUA, scrie ziarul The Guardian, preluat de HotNews. Soldatul,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 s-a produs joi dupa-amiaza in apropiere de granita Californiei cu Nevada si a fost resimtit in special in orasul Sacramento, nefiind semnalate daune. Potrivit Institutului american de geofizica (USGS), cutremurul a avut loc in nordul Californiei, la aproximativ 75…

- O fata de 15 ani a cazut de pe acoperișul unui bloc cu patru etaje din orașul Galați. Ea a supraviețuit și a fost dusa la spital. Anchetatorii incearca sa afle daca a fost vorba despre un accident sau despre o tentativa de sinucidere. Incidentul s-a produs luni intr-un cartier al orașului…

- Armata americana a anuntat miercuri esecul unui test cu racheta balistica intercontinentala (ICBM) Minuteman III, survenit la lansare, precizand ca racheta era neinarmata si ca o investigatie este in desfasurare pentru a stabili cauza acestei disfunctionalitati, relateaza AFP. Pentagonul intentioneaza…

- O ambarcatiune supraaglomerata transportând foarte probabil imigranti ilegali a naufragiat duminica pe coastele Californiei, lânga frontiera mexicana, incidentul soldându-se cu trei morti si 27 de raniti, potrivit AFP citata de Agerpres. Vasul cu o lungime de 12 metri s-a sfarâmat…

