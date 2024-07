Stiri pe aceeasi tema

- Așezat in varful unui deal de pe insula italiana Sicilia, Agrigento este un adevarat paradis pentru turismul de patrimoniu. Sub structurile arheologice și relicvele din Valea Templelor se afla un sistem de apeducte vechi, asemanator unui labirint, care capteaza apa și astazi. Dar apeductul, precum și…

- Incercand sa atraga locuitori, comuna italiana Sambuca di Sicilia, situata in provincia Agrigento, a fost in atenția presei din intreaga lume in anul 2019, dupa ce a scos la vanzare locuințe cu doar un euro, conform Euronews.

- In 2019, comuna Sambuca di Sicilia, din Provincia Agrigento localizata in sudul Italiei, a devenit virala pentru ca a vandut case cu doar 1 euro. Dupa ce s-a bucurat de vanzari de succes in 2019 și 2021, Sambuca di Sicilia scoate la licitație un nou lot de case ieftine, cu doar 3 euro, informeaza Euronews.

- Charlottenburg, cunoscut și ca Șarlota, este un sat micuț, cu numai 124 de locuitori, din vestul țarii. Situat in județul Timiș, satul ascuns intre dealuri este unul extrem de pitoresc, iar in ultimii ani a inceput sa atraga tot mai mulți vizitatori curioși sa vada cu ochii lor localitatea. Satul…

- Dialogul la nivel inalt in sectorul turismului China – Statele Unite ale Americii a inceput marți la Xi’an (Shaanxi). Consilierul de stat al Chinei, Shen Yiqin, a participat la ceremonia de deschidere și a citit mesajul transmis de președintele Xi Jinping. Shen a spus ca mesajul lui Xi arata importanța…

- Un complex turistic din inima Transilvaniei le ofera turiștilor o experiența de relaxare comparabila cu cea din exoticul Bali. Vizitatorii nu contenesc sa laude locul: „trebuie sa mergi sa vezi cu ochii tai cat este de frumos”. Desigur și prețurile la acest complex sunt pe masura. Complexul Castel…

- Locuitorii cartierului La Salut din Barcelona s-au saturat de turiștii care viziteaza faimosul Park Guell al lui Gaudi. Dupa ani grei, traseul popular de cei care doresc sa viziteze parcul celebru al lui Gaudi a fost ascuns atat pe Google, cat și pe Apple.