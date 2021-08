Stiri pe aceeasi tema

- Flota ruseasca de la Marea Neagra, in comun cu granicerii, au prevenit incalcarea frontierei de stat a Rusiei de catre distrugatorul britanic Defender in apropiere de Cape Fiolente. A fost deschis un foc de avertizare, iar avionul Su-24M a efectuat o lansare de bomba de avertizare, a declarat reporterilor…

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. Flota ruseasca de la Marea Neagra, in comun cu granicerii, au prevenit incalcarea frontierei de stat a Rusiei de catre distrugatorul britanic Defender in apropiere de Capul Fiolente. A fost tras un foc de avertizare, iar avionul Su-24M a efectuat un bombardament…

- Intalnirea dintre Joe Biden și Vladimir Putin incepe miercuri la Geneva la ora locala 13.35 (14.35 ora Romaniei) și va dura in jur de cinci ore, un semn in plus ca subiectele de discuție sunt multe și spinoase. Nimeni nu se așteapta insa la rezultate majore, ci doar la mici pași spre o eventuala relație…

- Summitul NATO de la Bruxelles s-a incheiat cu o declaratie comuna de 79 de puncte, in care sefii de stat si de guvern ai statelor membre NATO au evidentiat „amenintarea” reprezentata de Rusia si „provocarile” generate de China la adresa ordinii internationale.

- Primarul Moscovei, Sergehi Sobianin, a decretat, sambata, o saptamana de vacanta pentru a incetini raspandirea coronavirusului in capitala Rusiei, in urma creșterii drastice a cazurilor de COVID-19, relateaza AFP. „Saptamana aceasta, situatia raspandirii coronavirusului s-a deteriorat net, numarul noilor…

- Guvernul britanic nu a gasit nicio o dovada a faptului ca Rusia ar fi implicata in incidentul cu aterizarea avionului Companiei aeriene irlandeze pe aeroportul de la Minsk. Acest lucru a fost declarat de catre șeful MAE al Regatului Unit Dominic Raab in cadrul unui interviu citat vineri de Agenția Reuters.…

- Secretarul General al Alianței Nord-Atlantice (NATO), Jens Stoltenberg, a propus Moscova desfașurarea de negocieri in cadrul reuniunii Consiliului NATO — Rusia (NRC). Cuvintele sale sint citate de ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung. Politicianul a subliniat ca intilnirile NRC nu au avut loc de 19…

- La viitoarea intalnire dintre Vladimir Putin și Joe Biden, care va avea loc peste doua saptamani, ”agendele pentru SUA și Rusia nu coincid”. Sunt cuvinte prin care Ministerul de Externe al Rusiei da de ințeles amploarea problemelor cu care se vor confrunta liderii celor doua state in timpul negocierilor.…