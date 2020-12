Un pământ numit „Lupta cu morile de vânt” Florin Tanasescu Paris. Vestele galbene au cazut la un compromis cu Macron. „Asa e de bon ton”, aud in carciuma unde se discutau idei, nu se barfea. „Rezon”, a zis un altul. Vin Sarbatorile. La masa sunt cu Scarlet O’Hara si inca altcineva. Amandoua beau cafea. Vorbesc despre renastere. – Incapatanarea asta a ta va face din Notre Dame ce-a fost odata. Garcon, adu-i o cafea si amaratului asta !, comanda straina. Amaratul eram eu. Nu stiam cine e dom’soara… – Moara de Vant. Verisoara-mea. N-o cunosti? Acolo, la voi, fiecare om poarta nu doar o cruce, ci si-o moara de vant in suflet, imi spune… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

