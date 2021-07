Un palestinian, ucis de forţele iraeliene în Cisiordania (Autoritatea palestiniană) Un palestinian a fost ucis marti seara de un tir israelian la intrarea intr-o localitate din Cisiordania, teatrul unor confruntari intre manifestanti si fortele israeliene de cateva saptamani, au anuntat oficiali palestinieni, relateaza AFP. Shadi Omar Lotfi Salim, in varsta de 41 de ani, a fost ''ucis de glont''' langa Beita, potrivit Ministerului palestinian al Sanatatii. Contactata de AFP, armata israeliana a confirmat ca a deschis focul asupra unui palestinian din aceasta zona. Cisiordania este un teritoriu palestinian ocupat din 1967 de Israel si toate coloniile israeliene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

