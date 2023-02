Stiri pe aceeasi tema

- Un palestinian de 16 ani a murit luni din cauza ranilor, la aproape doua saptamani dupa ce a fost lovit la cap de un tir israelian in Cisiordania ocupata, a anuntat Ministerul palestinian al Sanatatii, scrie AFP. Intr-un comunicat, ministerul a anuntat moartea lui „Montaser Mohammad Theeb Shawa, 16…

- Israelul a denuntat luni ca fiind „unilaterala” declarația Consiliului de Securitate al ONU cu privire la coloniile din Cisiordania si a deplans sprijinul Statelor Unite pentru acest text care neaga, in opinia sa, dreptul „istoric” al evreilor, relateaza AFP. Consiliul de Securitate al ONU a publicat…

- Secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate, Dorin Recean, este candidatul propus de presedinta Maia Sandu pentru functia de premier al Republicii Moldova, relateaza Radio Chisinau.Anuntul a fost facut de sefa statului intr-un briefing de presa. Anterior in cursul zilei de vineri, premierul…

- Un migrant a fost gasit mort, iar altul este in stare critica, dupa ce polițiștii de coasta spanioli au salvat cel puțin 100 de migranți in largul Insulelor Canare miercuri (8 februarie), potrivit Reuters. „ In jurul orei 4:30 a.m. (03:30 GMT) paza de coasta spaniola ne-a alertat despre o ambarcațiune…

- Anderson Torres, fostul șef al securitații publice din orasul Brasilia, a fost arestat de politia federala braziliana la intoarcerea sa din SUA, potrivit BBC. Torres era seful securitatii din capitala atunci cand protestatarii au luat cu asalt Congresul Braziliei, Palatul prezidential si Curtea Suprema…

- Noul ministru israelian de extrema-dreapta al securitații naționale, Itamar Ben-Gvir, a vizitat marți (3 ianuarie), pentru scurt timp, complexul moscheii Al-Aqsa din Ierusalim, un loc venerat și de evrei, ceea ce a provocat o condamnare vehementa din partea palestinienilor și a mai multor țari arabe.…

- Regele Hamad bin Isa Al Khalifa al Bahrainului s-a intalnit duminica cu președintele Isaac Herzog, in prima vizita a unui șef de stat israelian, de la stabilirea legaturilor dintre cele doua țari, in urma cu doi ani, și in timp ce in Israel se formeaza un guvern de coaliție de dreapta, noteaza Reuters.…