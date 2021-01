Un palestinian a rămas paralizat complet după un tir al armatei israeliene Un palestinian ranit la gat vineri de un tir al armatei israeliene in cursul unor altercatii in Cisiordania ocupata sufera de tetraplegie, a facut cunoscut ministerul palestinian al sanatatii, noteaza AFP. "Cetateanul care a fost ranit vineri de gloante reale de fortele de ocupatie (armata israeliana) la Masafer Yatta a fost lovit la gat (nervi si coloana vertebrala), ceea ce a antrenat o tetraplegie", a indicat ministerul intr-un comunicat. Haroun Rasmi Abu-Aram, 24 de ani, a fost ranit in cursul unor altercatii cu armata israeliana in satul Al-Tuwanah, la sud de orasul Hebron, anuntasera anterior… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

