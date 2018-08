Stiri pe aceeasi tema

- Trupele israeliene au deschis focul vineri impotriva participantilor la protestul de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, ucigand un manifestant palestinian si ranind alti peste 200, a declarat un oficial din cadrul autoritatilor medicale palestiniene, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Un soldat israelian a fost murit vineri dupa ce a fost impuscat de militanti palestinieni la frontiera Fasiei Gaza, controlata de miscarea islamista Hamas, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, relateaza AFP si Reuters. "In timpul unui incident, un grup de teroristi a tras spre soldati israelieni.…

- Israelul a desfasurat trupe suplimentare de-a lungul granitei cu Siria pe Platoul Golan, a anuntat armata israeliana in contextul in care reluarea luptelor in sudul Siriei a cauzat stramutarea a zeci de mii de oameni, relateaza dpa. Trupele au fost desfasurate "in cadrul eforturilor armatei…

- Zeci de palestinieni care protestau vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel au fost raniti de tiruri ale armatei israeliene si de gaze lacrimogene, in conditiile in care mai multe mii de oameni au participat la manifestatie, relateaza Reuters. Intitulate generic si Marsul intoarcerii,…

