- Un soldat israelian a fost murit vineri dupa ce a fost impuscat de militanti palestinieni la frontiera Fasiei Gaza, controlata de miscarea islamista Hamas, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, relateaza AFP si Reuters. "In timpul unui incident, un grup de teroristi a tras spre soldati israelieni.…

- Cel putin un militant palestinian a murit, iar altii au fost raniti, vineri, in incidente produse la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, unde au loc proteste antiisraeliene, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Protestele sangeroase de la granita Fasiei Gaza cu Israel continua. Un palestinian de 13 ani a murit, iar 310 au fost raniti de militarii israelieni care incercau sa ii impiedice pe manifestanti sa se apropie de gardul aflat la frontiera.

- Patru palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza vineri, impuscati de militari israelieni, in noi infruntari in apropiere de bariera israeliana de securitate, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP.Nabil Abu Daraba (26 ans) a fost ucis in nordul Fasiei Gaza, in timp ce…

- Peste o suta de palestinieni au fost raniti in urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri in timpul protestelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citat de Mediafax.

- Un protestatar palestinian a fost impuscat mortal, iar alti 170 au fost raniti in urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul Ynetnews.com.