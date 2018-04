Vin rosu sau o sesiune intensa de sport in sala? Aceasta este o dilema deloc greu de rezolvat pentru cei mai multi dintre oameni care ar prefera un pahar de vin unei ore de exercitii fizice.

Potrivit lui Jason Dyck, seful echipei de cercetare, acesta descoperire este, in primul rand folositoare celor care sunt incapabili sa faca educatie fizica. Potrivit oamenilor de stiinta resveratrolul imbunatateste performanta fizica, functionarea inimii si creste forta musculara in acelasi fel in care o face si o sesiune de exercitii fizice.

„Cred ca resveratrolul poate ajuta acea categorie…