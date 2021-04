Un pahar de Pfizer, vă rog! Ce culoare doriți: galben, verde sau albastru? O cofetarie din Ungaria a lansat o gama de produse inspirate de vaccinurile împotriva Sars-Cov-2: mousse-urile sunt decorate cu un strat colorat de jeleu, iar fiecare culoare reprezinta un vaccin Covid-19. &"Oricine le poate încerca, deoarece singurul efect secundar posibil ar fi un zâmbet pe fata&", spun patronii citați de Reuters.



Ideea este ca oamenii sa nu mai fie atât de stresați în urma deciziei de vaccinare, relateaza Reuters citata de Mediafax. La patiseria familiei Sulyan din micul oras Veresegyhaz, la nord-est de Budapesta, singura îngrijorare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

