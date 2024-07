Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 33 de ani s-a aruncat, marți seara, in raul Dambovița, dupa ce a sarit din ambulanța care-l transporta de la Spitalul Elias la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” din București.

- "Duminica, in jurul orei 12,30, politisti din cadrul Sectiei 13 Politie, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, intr-o zona din Sectorul 3, au observat in trafic un autoturism, condus de catre un barbat, al carui comportament afisat le-a atras atentia. Astfel, s-a procedat la urmarirea si…

- Potrivit unui comunicat al DGPMB, Politia Capitalei - Sectia 2 a fost sesizata, de catre un agent de paza al unui complex de locuinte din Sectorul 1, despre faptul ca un barbat ar fi fost introdus intr-o autoutilitara, impotriva vointei sale. Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului si au…

- Trei trapperi din București au fost reținuți, conform unor surse Realitatea PLUS, dupa ce au amenințat doua persoane, folosind arme albe. Cei trei fac parte dintr-un grup de muzica trap, denumit P2."Astazi, 17 aprilie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11…

- Un adolescent de 15 ani a fost retinut, aseara, fiind acuzat ca a injunghiat un elev de la o scoala din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, situat in sectorul 6 al Capitalei. „Tanarul, de 15 ani, banuit de savarsirea faptei a fost retinut pentru 24 de ore.…

- Diana Șoșoaca a obținut un ordin de protectie impotriva soțului ei, Silvestru Sosoaca. „M-am saturat sa fiu pusa la stalpul infamiei. A luat-o razna, am fost nevoita sa solicit emiterea unui ordin de protecție pentru mine și fetița mea de 11 ani care a trait in teroare alaturi de acest om. De-a lungul…