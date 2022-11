Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 noiembrie 2022, un pacient in varsta de 47 de ani, internat in sectia Medicina Interna a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru ingestie voluntara de medicamente (tentativa de suicid), s-a aruncat din salonul unde era internat, la etajul IV. Pacientul a suferit multiple traumatisme…

- Barbatul din Slatina, confirmat cu botulism pe 14 noiembrie, internat in secția ATI la SJU Slatina, a murit miercuri, in ciuda eforturilor medicilor și a administrarii serului antibotulinic inaintea confirmarii cazului. Barbatul a ajuns la spital pe 7 noiembrie si a fost internat la Neurologie, dupa…

- Spitalul era in reabilitare și, in cadere, barbatul a ramas agațat intr-o schela amplasata langa peretele cladirii. Din fericire, omul nu a suferit rani grave. „Un pacient care se afla intr-un salon, post-operator la sase zile, care prezenta o stare de agitatie. Consideram ca a confundat usa. Voia sa…

- O fetita nou-nascuta a ajuns luni seara la spital, ranita cu o foarfeca in zona capului. Mama le-ar fi spus politistilor ca de vina ar fi fost sora bebelusului, cu un an mai mare, care ar fi infipt foarfeca in capul micuței intr-un moment de neatentie al familiei, informeaza Observatornews. Bebelușa…

- Cele doua persoane, in varsta de 90, respectiv 89 de ani, s-ar fi aruncat impreuna de la etajul șapte al blocului in care locuiau, din sectorul 2 al Capitalei. La fața locului s-au deplasat imediat echipaje de poliție, ambulanța și SMURD, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru cei doi. Cei…

- Actorul Alexandru Arsinel este internat la Spitalul Universitar din Capitala, din cauza unor escare specifice celor care stau mult la pat, nefiind vorba despre o agravare a afectiunii sale de fond, au declarat pentru News.ro surse medicale. Ulterior, reprezentantii unitatii sanitare au anuntat ca Alexandru…

- Actorul Alexandru Arsinel, in varsta de 83 de ani, este internat la Spitalul Universitar din Capitala, din cauza unor escare, adica o distrugere a pielii specifica bolnavilor care zac la pat, au declarat reprezentanții spitalului conform news.ro.Alexandru Arsinel are escare de decubit, specifice celor…

- In cursul acestei zile, in jurul orei 12, un incident a avut loc in cadrul Spitalului Județean de Urgenta Pitești. Personalul Unitații de Primiri Urgențe a fost sesizat pentru a interveni in cazul unui pacient cazut de la etajul șase al instituției. ”Pacientul, cunoscut cu patologie cardiaca grava,…