Un pacient la psihiatru Un pacient la psihiatru: “Doctore, am o problema. In fiecare seara, cand ma culc, am impresia ca e cineva ascuns sub pat. Atunci ma scol ca sa ma uit si bineinteles ca acolo nu-i nimeni. Ma culc la loc, dar dupa un timp ma gandesc ca poate nu m-am uitat bine. Me dau jos iar si ma uit sub pat, fara niciun rezultat, desigur. Pe scurt, desi imi spun ca e o tampenie, simt mereu nevoia sa ma asigur ca nu-i nimeni sub pat. Doctore, chestia asta imi distruge viata; puteti face ceva?” Psihiatrul: “Hm, da, da… Obsesional-compulsiv… Aveti in vedere 4 ani de sedinte de psihoterapie, cate trei pe saptamana,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

