Stiri pe aceeasi tema

- Un italian in varsta de 101 ani a fost externat din spital, dupa ce s-a vindecat de noul coronavirus, a anunțat Gloria Lisi, viceprimarul orașului italian Rimini, citata de digi24.ro.Barbatul, denumit doar "domnul P.

- Gloria Lisi, viceprimarul orașului italian Rimini, a declarat ca un barbat in varsta de 101 ani a fost externat din spital dupa ce s-a vindecat de noul coronavirus. Barbatul, care a fost numit „domnul P”, a fost internat in spitalul din Rimini, saptamana trecuta. Acesta fusese testat pozitiv pentru…

- "Am prieteni care lucreaza intr-un spital local, cu care vorbesc seara, dupa ce ne-am terminat ziua de munca", a declarat viceprimarul localitatii, Gloria Lisi, intr-un interviu telefonic."Ieri, mi-au spus ca un barbat, nascut in 1919, a fost spitalizat dupa ce fusese testat pozitiv cu…

- Ziarul Unirea Al 8-lea DECES al unui pacient infectat cu noul coronavirus: Un barbat in varsta de 70 ani, care urma tratament cu insulina Al 8-lea DECES al unui pacient infectat cu noul coronavirus: Un barbat in varsta de 70 ani, care urma tratament cu insulina In aceasta ... Al 8-lea DECES al unui…

- A fost inregistrat primul deces din Romania al unui pacient cu coronavirus. Este vorba despre un barbat din Filiași, intors din Franța, in data de 6 martie. El se afla in Franța la tratament pentru o afecțiune oncologica, aflata intr-un stadiu foarte avansat. Medicii din Franța l-au externat, iar…

- Un copil in varsta de un an din Bacau a fost confirmat cu coronavirus, conform unui comunicat transmis de autoritați in cursul nopții. Micul pacient a intrat in contact cu matușa intoarsa din Italia, dar care este asimptomatica și urmeaza sa fie testata. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, matușa…

- Autoritatile romane au anuntat ca o femeie in varsta de 70 de ani, din Mures, a fost depistata pozitiv cu coronavirus, devenind al 15-lea caz de infectare cu covid-19 in Romania. Persoana se afla in izolare la domiciliu din data de 6 martie, intrucat a revenit in țara din Italia (Ancona/ Bologna). In…

- UPDATEA doua persoana infectata care a vizitat Romania este un barbat de 51 de ani din localitatea Piandimeleto (regiunea Marche). El a fost in Romania alaturi de barbatul in varsta de 71 de ani din localitatea Cattolica, afirma surse medicale citate de publicatia Il Resto del Carlino si de…