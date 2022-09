Stiri pe aceeasi tema

- Belgia a inregistrat in aceasta saptamana primul deces al unui pacient infectat cu variola maimutei, potrivit raportului saptamanal al Institutului de Sanatate Publica Sciensano, informeaza agenția France Presse, citata de Agerpres . In total, țara cu 11,5 milioane de locuitori, a raportat 706 infecții.…

- In urma analizelor, Ministerul a exclus ca pacientul sa aiba alte patologii de origine infectioasa.Un turist italian bolnav de variola maimutei primul caz recenzat in Cuba a murit duminica, a anuntat luni Ministerul cubanez al Sanatatii, potrivit Agerpres."Pacientul a evoluat rapid catre o stare grava…

- Luni, 1 august, a fost confirmat al patrulea deces provocat de variola maimuței. Este vorba de un tanar din India care a murit la scurt timp dupa ce s-a imbolnavit. Conform datelor oficiale, acesta este cel de-al patrulea caz de decez cauzat de variola maimuței, in cadrul actualului val epidemic cauzat…

- Un pacient infectat cu variola maimutei a murit, luni, in Peru, acesta fiind primul deces in tara in care au fost inregistrate peste 300 de cazuri, a anuntat un oficial din domeniul sanatatii, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O a doua persoana care avea variola maimutei a murit in Spania, a anuntat sambata ministerul spaniol al sanatatii, la doar o zi dupa primul deces in Peninsula Iberica al unei persoane infectate cu acest virus, relateaza AFP.”Dintre cei 3.

- A fost inregistrat primul deces cauzat de variola maimuței din afara Africii. Este vorba despre un barbat in varsta de 41 de ani din Brazilia. Este primul deces legat de aceasta maladie inregistrat in afara Africii, relateaza AFP și news.ro. „Un barbat cu variola maimutei care era in spital si pentru…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, care a fost infectat cu variola maimutei, a murit in Brazilia, acesta fiind primul deces legat de cea mai recenta maladie inregistrat in afara Africii, relateaza presa internationala. In total, au murit din cauza variolei maimutei sase persoane. Primele cinci decese…