Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou raport emis de Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP) arata ca numarul de cadre medicale care s-au imbolnavit de Covid-19 a crescut alarmant in ultima vreme, circa 11,4% din personal fiind infectat cu SARS-CoV-2.

- Informația a fost confirmata, oficial, de purtatorul de cuvant al instituției medicale, Marius Leonte. Cadrele medicale depistate pozitiv sunt managerul Spitalului Clinic Județean, Calin Cobelschi și directorul medical Catalin Mișarca. DSP Brașov a inceput o ancheta epidemiologica in acest caz pentru…

- De la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in data de 4 iunie 2020, un numar de 111 de cadre medicale au fost declarate pozitiv cu COVID-19, iar 110 s-au vindecat si externat. Intr-unul dintre cele 111 de cazuri evolutia a fost nefavorabila soldandu-se cu deces (in data de 15.04.2020, brancardier…

- Participantii la protest au pastrat doua minute de tacere la intrarea mai multor spitale din capitala spaniola. Pe pancartele pe care le aveau cu ei era scris: "Nu suntem nici eroi, nici atentatori sinucigasi, avem nevoie de echipamente adecvate de protectie", transmite Agerpres, care preia AFP. …

- Zece cadre medicale de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au fost depistate cu noul coronavirus, la intoarcerea la serviciu, dupa cele 14 zile in care au stat acasa, prin rotatie. Este vorba despre un medic rezident, 3 infirmiere si 6 asistente. Cadrele medicale sunt asimptomatice. O parte dintre…

- In multe regiuni din Rusia, e revolta in spitale. Președintele Putin le-a promis bani in plus la salariu tuturor cadrelor medicale care trateaza bolnavi de COVID. Dar bonusurile nu au ajuns la cei care le așteapta. Corespondentul TVR, Liviu Iurea, are amanunte.

- Un numar de 24 de medici, asistente, infirmiere și brancardieri de la Spitalul Municipal Radauti sunt infectați cu COVID-19. Cele mai multe cadre medicale sunt de la secțiile UPU, Chirurgie și ATI și sunt asimptomatice, a afirmat, luni, managerul unitații medicalte, Traian Andronachi. Cadrele medicale…