- Un barbat infectat cu coronavirus a fugit joi din spitalul de la Cluj, fara acceptul medicilor, desi el trebuia sa fie transferat la o alta unitate medicala. Nici pana in acest moment, bolnavul nu a fost gasit. Un barbat bolnav de COVID-19 a fugit joi din Spitalul Judetean Cluj, fara acceptul medicilor,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce un pacient diagnosticat cu Covid a fugit din Spitalul Judetean Cluj, inainte sa fie transferat la Spitalul de Boli In

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lânga Judecatoria Cluj-Napoca, incidentul a avut loc joi. Polițiștii au fost sesizați de catre personalul medical al Spitalului Județean cu privire la absența unui pacient diagnosticat cu SARS-COV-2. Acesta a plecat…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce un pacient diagnosticat cu Covid a fugit din Spitalul Județean Cluj, inainte sa fie transferat la Spitalul de Boli Infecționase, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al…

- Un barbat suspect de COVID-19 a fugit din Spitalul Curtea de Argeș! Are acum dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca polițiștii și jandarmii continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii…

- O femeie insarcinata din judetul Dolj care a fost confirmata cu coronavirus s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fugit din doua spitale diferite din Craiova, fara a avea acordul medicilor, scrie ziarul Reporter24 Info.Potrivit procurorilor doljeni, femeia a fostinternata, prima data la Spitalul Filantropia…

- O femeie din Vrancea diagnosticata cu coronavirus a fugit din spital fara acordul medicilor. Femeia s-a adapostit in casa unor rude, insa a fost gasita de poliție la scurt timp, se arata in comunicatul transmis de IPJ Vrancea.Femeia din Vrancea a fugit din unitateamedicala, luni, in jurul pranzului.…

- Procurorii din Sectorul 6 au deschis un dosar penal in care cerceteaza posibile fapte de zadarnicire a combaterii bolilor, in ancheta fiind vizat un centru privat de dializa. Potrivit acuzatiilor, din cauza nerespectarii de catre unitatea medicala, a dispozitiilor legate de prevenirea raspandirii COVID-19,…