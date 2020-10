Un pacient cu Covid-19, internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, s-a sinucis

Un pacient internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, confirmat cu noul coronavirus, s-a sinucis, a precizat vineri seara, Prefectura. Este al doilea pacient cu COVID-19 internat in spital care recurge la acest gest, scrie Agerpres.„In cursul noptii de 16 octombrie, in jurul orei 2,00, un barbat in varsta de 73 de ani, confirmat pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2, internat in cadrul unei unitati sanitare din Sibiu, s-a aruncat pe fereastra salonului situat la etajul I. Acesta a fost internat de urgenta pe sectia ATI, in stare foarte grava. In cursul zilei de astazi, barbatul a decedat.…