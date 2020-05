Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 52 de ani a fost externat, luni, din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, dupa mai bine de doua luni de la momentul internarii din cauza COVID-19, din care 25 de zile a fost intubat si ventilat mecanic la o sectie ATI, potrivit Agerpres.

- Pacientul infectat cu coronavirus are 66 de ani, este din Focsani si a fost operat de tumora la rinichiul drept, fiind nevoie ca organul sa ii fie indepartat. Acesta a ajuns in stare grava la spitalul iesean dupa ce a stat internat zece zile la un spital din Focsani, cu sangerari foarte mari. „Daca…

- Un pacient roman cu HIV ar fi fost diagnosticat si cu COVID-19 la Iasi. Ulterior, conducerea Spitalului de Boli Infectioase Iasi a revenit cu un comunicat prin care a infirmat informatia initiala.

- Pacientul, in varsta de 60 de ani, a fost internat in cadrul secției de Anestezie și Terapie Intensiva, și va fi externat in cursul zilei de astazi, dupa ce rezultatele a doua teste consecutive, examinate in 1 și 2 aprilie, au fost negative. Pacientul a urmat tratamentul de specialitate administrat…

- In urma cu cateva zile, Eduard, un barbat din Țandarei, facea furori in mediul online, acolo unde postase un live facut chiar din ambulanța. Ulterior confirmat cu noul coronavirus, omul a revenit - de aceasta data, de pe patul de spital. Internat la „Matei Balș”, in Capitala, Eduard le da vești bune…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, conform Grupului de Comunica Strategica. Romania a ajuns astfel la un numar de 34 decese.*31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data…