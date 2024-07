Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient al Secției de Oncologie, de 58 de ani, s-a sinucis marți seara in baia Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Barbatul a fost gasit de colegul sau de salon. Tragedia s-a petrecut marți seara. Barbatul era internat la Secția de Oncologie de doua saptamani și acuza dureri…

- Șase pacienți cu meningita sunt internați, la aceasta data, in secția Boli infecțioase a Spitalului Clinic de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Bogdan Bondaru, a declarat ca in luna iunie a acestui an au fost confirmate 27 cazuri ...

- Trei posturi de medic pentru secțiile in care se simte cel mai acut deficitul de personal au fost scoase din nou la concurs de Spitalul Clinic de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dupa ce la precedentul concurs nu s-a inscris nimeni. Este vorba despre doua posturi de medic ...

- Consiliul Județean a aprobat in ședința de ieri un proiect de hotarare care prevede dotarea Secției de Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița cu aparatura ultra moderna. Printre ele se numara și un sistem super-performant de preparare a dozelor de citostatice pentru pacienți.…

- Noua secție Oncologie a Spitalului Clinic de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava este aproape gata. Șantierul de la spital a fost vizitat miercuri de Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, instituția sub autoritatea careia se afla unitatea medicala. Flutur, ...

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava anunța ca a primit recunoașterea Ministerului Sanatatii ca „Centru de expertiza in domeniul bolilor renale rare”. Potrivit conducerii unitații medicale, recunoasterea se datoreaza dezvoltarii Sectiei de Nefrologie si a Ambulatoriului…