- Potrivit medicilor, pacientul de 50 de ani care a decedat sambata, la Timisoara, a refuzat categoric tratamentul cu Remdesivir si nu le-a permis medicilor sa-i administreze medicamentul, desi era considerat cel mai potrivit pentru starea sa de sanatate. Barbatul a ajuns la spital cu o forma…

- Spitalul de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie "De. Victor Babeș" Timișoara a demarat un program de recuperare respiratorie pentru bolnavii de COVID-19... The post Un pacient vindecat de COVID-19, la Timisoara, s-a reintors la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Medicul timișoarean Virgil Musta, specialist in boli infectioase și celebru pentru schemele de tratament folosite in combaterea COVID a stabilit un nou protocol medicamentos care functioneaza, astfel ca niciun pacient nu a mai ajuns la intubare. Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase…

- Tratamentul cu anticoagulant pentru pacienții cu Covid-19 de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” incepe sa dea roade la Timișoara. Doctorul Virgil Musta spune ca niciun pacient care a primit acest tratament cu anticoagulant și antiinflamator nu a mai ajuns sa fie intubat in terapie intensiva.…