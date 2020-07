Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, centru de testare pentru Covid-19, nu mai are locuri pentru programari in vederea efectuarii testelor RT-PCR cu plata pentru luna iulie. Spitalul s-a confruntat cu o cerere din ce in ce mai mare de cand a inceput testarea contra cost. Dupa ce Grecia a anuntat…

- COMUNICAT DE PRESA Avand in vedere faptul ca, in spațiul public, s-a vehiculat ca Spitalul Județean de Urgența din Targoviste Post-ul Se fac sau nu teste pentru coronavirus, la Targoviște? Raspunsul unitații medicale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O parte din personalul de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova și Spitalul „Filantropia“ și-a manifestat nemulțumirea cu privire la modul de intocmire a listelor pentru acordarea stimulentului de risc de infectare cu Covid, in valoare de 2.500 lei. Unele cadre medicale se plang ca nu au beneficiat…

- Personalul de la secția Oncologie a Spitalului Județean de Urgența din Craiova a fost retestat pentru Covid-19. Reamintim ca la secția unitații, o asistenta medicala a fost depistata cu noul coronavirus in urma cu cateva zile, in cadrul unei campanii de testare preventiva a cadrelor din secțiile de…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Craiova a inceput testarea pentru coronavirus a personalului din secțiile de risc. Bogdan Fanuța, directorul medical de la SJU Craiova, spune ca testarile au dejaa loc de cateva zile și, pana in acest moment, rezultatele pentru cadrele medicale testate au fost…

- Infectarea in masa a cadrelor medicale a inceput dupa ce o tanara bolnava de diabet, care a decedat la sfarșitul lunii martie, a fost tratata ca orice alt pacient, adica fara echipament de protecție, in ciuda faptului ca femeia era infectata cu coronavirus. Citește și: STARE DE URGENTA. Marcel…

- Femeia care a leșinat in autobuz in urma cu cateva zile, in cartierul craiovean Rovine, nu are coronavirus. Rezultatul testului sau este negativ, a confirmat DSP Dolj. Reamintim ca femeii i s-a facut rau intr-un autobuz care circula pe bulevardul Decebal. O persoana a sunat atunci la 112 si a anuntat…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, joi dimineața, au fost raportate inca 15 decese ale unor persoane infectate cu coronavirus.Bilanțul deceselor a ajuns șa 387, dupa cum urmeaza:Deces 373 - Barbat, 49 ani din județul Hunedoara. Data internarii: 03.04.2020, la Spitalul Județean de Urgența…