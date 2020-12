Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte, putin dupa ora 03.00, pompierii au fost anuntati de existenta unui incendiu puternic la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iasi, cu puternice degajari de fum pe hol. Se pare ca totul ar fi pornit de la o saltea de pat care a ars, cauza cea mai probabila de producere a incendiului fiind…

- In acest weekend, centrele de testare au raportat 465 de noi infectari la nivelul judetului Iasi. Rata de infectare a crescut in continuare in Valea Lupului, care de sambata pana duminica a urcat de la 10,36 la 10,10 la 1.000 de locuitori. A doua clasata ca incidenta este Miroslava, care a ieri a raportat…

- Un bilant facut la noua luni de zile de la debutul pandemiei chiar de Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase, arata ca la Iasi au fost tratati peste 4.000 de pacienti, dintre care 500 au provenit din alte judete. Medicul iesean aflat in prima linie a frontului anti-Covid a mai sustinut…

- Niciun pacient si niciun angajat de la Spitalul CF Cluj-Napoca nu au avut nevoie de interventie de specialitate in urma inceputului de incendiu care s-a produs duminica in acest spital, se mentioneaza intr-un comunicat remis duminica de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC).…

- Unul dintre cei 6 pacienți transferați in stare grava de la Piatra Neamț, in urma incendiului soldat cu moartea a 10 persoane internate pe secția de ATI, a murit, au declarat reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase din Iași pentru Libertatea.

- Actrita Draga Olteanu Matei a decedat in cursul noptii de marti spre miercuri, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului „Sf Spiridon” din Iasi, dr. Diana Cimpoesu. „Desi echipa medicala din Spitalul ‘Sf Spiridon’ a facut toate eforturile sa o trateze, pacienta a decedat in aceasta noapte (marti…

- DSP Iași a declarat focar de coronavirus la Institutul de Psihiatrie Socola, unde au fost confirmate zece cazuri - 7 pacienti si 3 cadre medicale. Un alt focar s-a inregistrat in secția de chirurgie plastica a Spitalului de Urgența „Sfantul Spiridon”, relateaza Mediafax.Primul focar nou inregistrat…