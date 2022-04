Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale facute la Spitalul Județean din Timișoara. Potrivit primelor informații, un pacient de 84 de ani a luat foc in timpul unei intervenții care viza extirparea unei tumori. Acesta a suferit arsuri la fata. Incidentul a avut loc vineri intr-o…

- Un incident s-a produs intr-o sala de operație, de la o unitate medicala din Timișoara. S-a aflat ca un pacient aflat pe masa de operație a suferit arsuri. Un medic a avut de asemenea de suferit, alegandu-se cu leziuni, dupa ce a intervenit pentru a indeparta campul operator care luase foc. Incidentul…

- Un pacient a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale facute la Casa Austria din cadrul Spitalului Județean din Timișoara. Potrivit primelor informații, un pacient de 84 de ani a luat foc in timpul unei intervenții care viza extirparea unei tumori. Incidentul a avut loc vineri la Casa Austria.…

- Doctorii de la Secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara au trimis, marți, ajutoare Spitalului din Odessa (Ucraina). Acestea constau in materiale sanitare și medicamente. Asociatia pentru ATI „Aurel Mogoșeanu” Timișoara doneaza Secției ATI a Spitalului din Odessa materiale sanitare și medicamente,…

- Aseara, un barbat de 44 de ani a inceput sa loveasca geamul ușii unei sali de jocuri situata in apropiere de Spitalul Județean de Urgența. Se pare ca acesta a pierdut bani la jocurile de noroc și a vrut sa se razbune. Polițiștii l-au calmat rapid și l-au dus in catușe la sediu. Incidentul s-a produs…

- FOTO ȘTIREA TA| EXERCIȚIU al ISU Alba la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia: Se testeaza timpul de reacție in cazul unei intervenții FOTO ȘTIREA TA| EXERCIȚIU al ISU Alba la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia: Se testeaza timpul de reacție in cazul unei intervenții In cursul serii…

- Creste numarul de copii infectati cu coronavirus Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Creste semnificativ numarul de infectari COVID-19 în rândul copiilor si, implicit, creste si presiunea pe unitatile medicale cu sectii de pediatrie. De exemplu, la Timisoara,…

- Incident violent intre un medic si ruda unui pacient, pe holurile Spitalului Judetean din Braila. Doctorul a reactionat agresiv, dupa ce a primit mai multe reprosuri, iar scena a fost transmisa live, pe Facebook.