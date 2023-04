Un pacient a decedat la Spitalul din Ploiești după a căzut de la etaj Un pacient a cazut, marți dupa-amiaza, de la etajul unei secții exterioare a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Ploiești, și a decedat din cauza traumatismelor grave. Pacientul, diagnosticat cu cancer și depresie, se afla in tratament, internat in secția exterioara ”Boldescu” a SJU Ploiești. Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova a comunicat ca pacientul, un barbat in varsta de 73 de ani, a cazut de la etajul intai al secției exterioare. Se pare ca acesta ar fi deschis geamul deoarece nu se simțea bine, s-ar fi dezechilibrat și a cazut. Potrivit surselor medicale, barbatul a fost dus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

