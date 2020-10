Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Campulung Muscel a ajuns in fața judecatorilor dupa ce a fost operat la un spital din Cluj-Napoca, in urma unei accidentari la o competitie sportiva desfasurata in statiunea montana gorjeana Ranca, scrie adevarul . Andrei Aron are o pasiune in afara meseriei pe care o practica, și anume…

- Andrei Aron, unul dintre cei mai apreciati medici din Campulung Muscel, a suferit in 2017 un accident participand la campionatul de viteza in coasta la Ranca, accident finalizat cu o interventie chirurgicala facuta la Cluj. Numai ca spitalul de stat din Cluj i-a cerut in instanta sa plateasca operatia,…

- Curtea Europeana de Justiție a dat caștig de cauza Hidroelectrica, pe 17 septembrie, in procesul cu Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, avand ca obiect restricțiile impuse de reglementator cu privire la exporturile de energie electrica. Prin Legea 123/2012 producatorii de energie…

- Carantina instituita in satul prahovean Gornet la data de 22 iulie se va incheia la termen, miercuri la ora 22,00, informeaza Institutia Prefectului Prahova. In cursul zilei de miercuri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a adoptat o hotarare privind ridicarea carantinei zonale…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat pe cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Judecatorii au respins solicitarea de despagubiri in cuantum de patru milioane…

- Autoritatile din comuna Gornet, din Prahova au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet din aceasta comuna si cer despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost „prejudiciati” din…

- Prima localitate introdusa in carantina dupa adoptarea noii legi este din județul Giurgiu, iar ordinul a fost emis, miercuri, de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Ordinul a fost emis miercuri pentru localitatea Cartojani, din comuna Roata de Jos, din județul Giurgiu. Carantina…

- “Azi, in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, am emis o Hotarare care sta la baza Hotararii de Guvern adoptata azi (marti n.r), in baza Legii 136 (Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic – n. r.) si anume: Institutul…