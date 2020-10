Un pachet consistent de legi a trecut tacit de Senat Senatul a luat act, miercuri, in calitate de prim for sesizat, de depașirea termenului pentru dezbaterea si adoptarea unui numar de 13 proiecte de lege, astfel ca inițiativele legislative au fost adoptate tacit și merg la Camera Deputaților, for decizional. Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare Printre legile adoptate tacit de Senat se numara o lege cu miza majora: Legea privind operațiunile pentru exploatarea energiei eoliene offshore in Marea Neagra, prima de acest fel din Romania. senat.ro/Legis/PDF/2020/20L500FG.pdf" target="_blank">Legea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede incetarea acordarii pensiei militare pentru cei care au facut parte din aparatul represiv al regimului comunist, care au savarsit infractiuni contra umanitatii si au fost condamnati printr-o…

- 14% este maximum ce poate suporta econonomia romaneasca azi Guvernul nu este de acord cu majorarea pensiilor cu 40% si va ataca la CCR legea prin care Parlamentul a adoptat rectificarea bugetara cu amendamente - a declarat Ludovic Orban. El i-a acuzat pe cei care au initiat legea ca sunt "criminali",…

- Conform unei modificari a articolul 4, alineatul 1 din actul normativ este acordat „sprijin financiar pentru elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru pregatirea si implementarea proiectelor". Prin ordonanta de urgenta este acordat sprijin financiar in elaborarea documentatiilor…

- Senatul a adoptat tacit, miercuri, in plen, 37 de proiecte de lege. Intre acestea se afla OUG 120/2020 prin care se acorda salariatilor angajatorilor a caror activitate este suspendata de directiile sanatate publica indemnizatii de 75% din salariul de baza si o propunere

- Proiectul de lege care prevede modificarea Codului Silvic si care contine mai multe prevederi impotriva taierilor ilegale de paduri, a fost adoptata de Camera Deputatilor in unanimitate (cu 250 de voturi), dupa aproape doua luni de dezbateri in comisiile de specialitate, arata un comunicat de presa…

- Un proiect de lege al USR care ar fi simplificat confiscarea averilor ilicite a fost respins de Senat, cu voturile PSD-PNL-UDMR-PMP. Judecatoarea Camelia Bogdan susține ca nu exista voința politica pentru modificarea legii confiscarii extinse și ca eventualele amenzi primite de Romania pentru netranspunerea…

- Senatul a decis! Mai multi bani pentru ajutorul de somaj. Senatul a adoptat marți, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege potrivit caruia cuantumul indemnizației de șomaj crește de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referința. Daca legea va trece și de Camera Deputaților,…

- Ieri, Senatul in calitate de for decizional a adoptat legea carantinarii și a izolarii in caz de epidemie și risc biologic, dupa ce Camera Deputaților, a adoptat in urma cu o saptamana propunerea legislativa. Legea, atat de necesara in aceasta perioada, reglementeaza unele masuri din domeniul sanatații…