- Doi experți in OZN-uri analizeaza noi imagini despre ceea ce ei susțin ca este o observare in masa a OZN-urilor deasupra unei baze militare americane. Gazdele unui podcast, Jeremy Corbell și George Knapp, au examinat in cursul acestei saptamani fotografii și videoclipuri despre care au spus ca au fost…

- O noua inregistrare a unui incident OZN care ar fi fost vazut de peste 50 de persoane a fost facuta publica. Intr-o noapte din aprilie 2021, lumini ciudate au aparut pe cerul din Twentynine Palms, California, la aproximativ 150 de mile vest de Los Angeles, scrie The Sun.Experții in OZN-uri Jeremy…

- Ron Nessman a reușit sa prinda caruciorul, impins de vantul puternic spre o autostrada aglomerata, in ultima clipa, potrivit imaginilor inregistrate de o camera de supraveghere din Hesperia, statul american California, difuzate de NBC Los Angeles.Caruciorul, in care se afla un baiețel de doi ani, a…

- O bacterie rezistenta la antibiotice a fost descoperita pentru prima data in comitatul Los Angeles din statul american California, expertii exprimandu-si ingrijorarea ca aceasta prezinta riscuri mari pentru sanatate, in special in cazul persoanelor imunocompromise, transmite

- Legislația a permis femeilor care incheie o asigurare opționala de maternitate cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) și cotizeaza lunar cu 360 de lei sa primeasca aproximativ 25.000 de euro in total.

- Toți știm ca periajul dentar trebuie efectuat de doua ori pe zi (dimineața și inainte de culcare). Dar foarte mulți dintre noi uitam de ața dentara, care este extrem de utila pentru a preveni boli grave. Potrivit profesioniștilor din domeniul sanatații, etapa ”ața dentara” este indispensabila, deoarece…

- Guvernul chinez a amenințat cu represalii daca președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, se intalnește saptamana aceasta cu președintele Camerei Repreentanților din Congresul american și a indemnat SUA sa nu o lase sa tranziteze țara, spunand ca ar fi o „provocare”, relateaza The Guardian. Tsai a parasit…