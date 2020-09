Stiri pe aceeasi tema

- Naguma Medical Supply a livrat ieri 2.749.550 maști medicale catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș. Livrarile vor avea loc zilnic intrucat se dorește acoperirea unui numar cat mai mare de locații, in cel mai scurt timp, pentru a veni in sprijinul celor care au nevoie de maști, a comunicat astazi,…

- Romania va beneficia de o cantitate de 25.000 de flacoane de Remdesivir foto: Agerpres. Începând cu 7 august, România va beneficia de o cantitate de peste 25.000 de flacoane de Remdesivir, în trei tranșe, pentru tratarea pacienților cu COVID-19, în cadrul contractului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca masca sa obligatorie și in spațiile publice deschise in județul Argeș, incepand cu data de 30 iulie. In Argeș, numarul de imbolnaviri de COVID-19 s-a dublat in ultimele doua saptamani. Excepție de la obligativitatea purtarii maștii o vor face…

- In lupta anti Covid-19, personalul medical și conducerea Spitalului Județean Galați, cel mai mare spital din estul Romaniei, ajung in mijlocul unei dispute electorale inițiata de PNL. Ca reacție, o parte din personalul medical a protestat, purtand o pancarta cu mesajul " suntem aici pentru voi!",…

- Explozia cazurilor de infectare cu COVID-19 din Romania a pus țara noastra pe lista celor care prezinta risc pentru deplasarile in interiorul Uniunii Europene. Austria este prima țara care impune carantina obligatorie de 14 zile, cu sau fara un test PCR negativ. „Toate persoanele care intra in Austria,…

- Toate persoanele care intra in Austria, din zonele de risc, chiar daca arata un test negativ Covid-19, trebuie sa mearga la o carantina obligatorie de 14 zile la domiciliu incepand de vineri. Totodata, doar intrarea in Austria din țarile afectate nu va mai fi posibila fara un test PCR, dupa cum anunța…

- Situația devine ingrijoratoare la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Apostol Andrei, din Galați, dupa ce alte 10 cadre medicale au aflat, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectate cu noul coronavirus. Numarul total se apropie de 100. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Galati, in total, in interiorul unitatii…

- Ministerul Sanatații nu a emis nici un act normativ prin care sa declare epidemia de SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei. Declararea unei epidemii se realizeaza atunci cand numarul de cazuri de imbolnavire inregistrate la un moment dat intr-o regiune crește peste nivelul așteptat (endemic). In raspunsul…