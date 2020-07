Un orb la restaurant Un orb intra intr-un restaurant. Patronul il intreaba “Doriti meniu?” – Sunt orb, adu-mi o furculita folosita. O voi mirosi si apoi voi comanda. Patronul confuz ii aduce furculita. Orbul o miroase si zice: – As dori miel cu cartofi condimentați și legume de primavara. – Incredibil, zise patronul. Orbul mananca si pleaca. O saptamana mai tarziu se intoarce. Patronul, curios de simtul sau al mirosului, s-a dus in bucatarie unde lucra sotia sa Alina.I-a spus: – Fa-mi o favoare si baga-ti furculita aceasta in pantaloni! Ia furculița, se duce la orb si ii da sa miroase. Orbul o ia, o miroase si spune:… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

