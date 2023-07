Un orășel belgian a interzis consumul alcoolului în public din cauza muncitorilor români Municipalitatea din orașelul belgian Rijkevorsel a interzis consumul de alcool in locurile publice din cauza scandalurilor provocate la beție de lucratori sezonieri romani, conform Digi24. in aceasta localitate pitoreasca din provincia Anvers. Interdicția era deja in vigoare pe timpul nopții, insa de acum inainte se va aplica cu strictețe și in timpul zilei, potrivit vrt.be. Autoritațile din localitatea din provincia Anvers spun ca nu mai pot face fața nenumaratelor plangeri ale locuitorilor terorizați de romanii beți care provoaca scandaluri pe strada, comit acte de vandalism, ii injura pe oameni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

