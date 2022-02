Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile care au lovit Quito la inceputul saptamanii trecute au facut cel putin 28 de morti si 52 de raniti, potrivit ultimului bilant anuntat duminica de primarul capitalei Ecuadorului, Santiago Guarderas, noteaza AFP preluat de agerpres. Echipele de salvare cauta in continuare o femeie de 38…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a declarat miercuri, in ședința de Guvern, cu privire la bilanțul COVID de ieri, ca recordul de cazuri s-a datorat recordului de teste. Totodata, el a comentat și bilanțul de astazi și a anunțat ca ne apropiem de o „stabilizare a creșterii” a situației. „E…

- Opt oficiali din provincia chineza Henan au fost reținuți de poliție și alți 89 au fost disciplinați dupa ce au subraportat sau ascuns intenționat 139 de morți in urma ploilor abundente care au facut prapad in iulie anul trecut. Bilanțul real a ieșit la iveala vineri dupa ce o ancheta asupra dezastrului…

- Etapa a 19-a din Anglia programeaza duminica, 26 decembrie, de la ora 17:00, un excelent joc de Boxing Day. Manchester City vs Leicester - Cetațenii sunt în vârful clasamentului, dar echipa lui Rodgers știe cum sa-l învinga pe redutabilul Guardiola.Dupa controverse și meciuri amânate,…

- Bilanțul tornadelor ar putea depași 100 de morți in Kentucky. Tornadele, despre care meteorologii spun ca sunt neobișnuite in lunile reci, au distrus o fabrica de lumanari, stația de pompieri și poliție dintr-un oraș din Kentucky și au ucis cel puțin șase muncitori la un depozit Amazon. Cel…

- Cel puțin 83 de morți, case și afaceri distruse, familii traumatizate și pagube colosale. Bilanțul provizoriu a fost devastator in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce o serie de tornate de o violența incredibila a devastat centrul și sudul SUA. Președintele american Joe Biden a deplans „una dintre…

- Bilanțul unui accident de mina petrecut in Siberia a crescut dramatic, joi seara, ajungand la 52 de morți, potrivit presei ruse. Printre cei care și-au pierdut viața se numara și șase salvatori de la serviciul de urgența, care, potrivit unor informații preliminare, ar fi ramas fara oxigen in butelii.…

- Alte 763 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total 3 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 1-Plonia, 1-Ucraina, 1-Belgia. Numarul total de teste efectuate – 6478, dintre care 3920 teste rapide. Bilanțul in țara noastra a ajuns la 357211.