Un oras te plateste ca sa te muti acolo. Poti primi 10.000 sau 15.000 de dolari Topeka, capitala statului american Kansas, a lansat o campanie pentru a atrage noi talente in oras, dar si oameni care sa ajute la repopularea sa.



La cei 127.473 de locuitori, nu e un oras mare, insa rata somajului este foarte ridicata, fara precedent, arata Forbes.



Pentru atragerea a 40-60 de oameni, a fost lansata campania ChooseTopeka.com, unde cei interesati pot aplica.



Iar feedback-ul este unul neasteptat de bun, venind cereri nu doar din SUA, ci si din Europa sau Asia. Mai cu seama ca cei care se vor muta aici pentru cel putin un an, inchiriind un apartament,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca va provoca somaj in masa ori ca va crea noi oportunitati si tipuri de joburi, un lucru este clar: automatizarea va transforma radical piata muncii in deceniile ce urmeaza. Companiile din domeniu sunt constiente de acest lucru si iata ca unele dintre ele incep sa se gandeasca si la consecintele…

- Pierderile provocate de furturile de monede digitale au urcat cu peste 150%, la 4,4 miliarde de dolari, in primele 9 luni ale acestui an, de la 1,7 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2018, potrivit unui raport realizat de compania CipherTrace. "Cresterea de 150% a furturilor de…

- Producatorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca va utiliza numele Mustang, rezervat anterior pentru modelele sport, pentru un nou SUV electric pe care clientii din SUA, Canada si Europa il vor putea comanda incepand din 17 noiembrie, transmite Reuters. Ford, prezent si pe piata din…

- Presedintele USR, Dan Barna, candidat la Presedintia Romaniei, sustine ca rezultatele alegerilor locale din Moldova reprezinta, intre altele, si un esec al politicii externe romanesti. "Fortele pro-europene din Moldova au pierdut alegerile pentru primaria Chisinau. Esecul lor e o lectie pentru…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a amenintat sambata ca armata turca ii va "alunga pe teroristii" de la frontiera cu Siria daca militiile kurde siriene nu se vor retrage din aceasta zona in termenul stabilit prin acordul incheiat intre Ankara si Moscova, transmite AFP. "Daca teroristii nu…

- Jumatate din gunoiul reciclat in Romania, in conditiile in care tara este "congestionata" de deseuri, provine din import, se arata intr-un material realizat de BBC. "De ce o tara care este deja congestionata de gunoi ar importa si mai mult?". Raspunsul oferit de Constantin Damov, CEO al Green…

- Sistemul de operare iOS 13 a avut probleme foarte mari pe telefoanele iPhone pe care a fost instalat, insa compania Apple a promis ca le va rezolva cu un update. Acum Apple a anuntat ca si sistemele de operare iOS 13.1 (pentru iPhone-uri) si iPadOS 13.1 (pentru iPad-uri) au un defect major:…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca a blocat ajutoare de aproape 400 de milioane de dolari destinate armatei Ucrainei. El a negat insa ca a facut acest lucru pentru a-l determina pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa initieze o investigatie impotriva fiului rivalului…