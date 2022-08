Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anunțat lucrari programate maine in doua localitați din județ. Astfel, joi, intre orele 9-14, in Jimbolia se vor executa lucrari la conducta PEHD 200 iar pe durata acestora se va intrerupe apa pe strazile Calea Timișorii, Hammerstein, Costache Negruzzi și Spre Est (nr. 15-25). Tot maine, intre…

- Miercuri: Mai multe localitați din Alba raman temporar fara apa potabila, din cauza unor lucrari la rețea. Zonele vizate Miercuri, se va intrerupe furnizarea apei potabile in mai multe localitați din județul Alba, din cauza unor lucrari la rețea. SC Apa CTTA SA Alba anunța ca va intrerupe furnizarea…

- Luni, 1 august, intre orele 9-14, pe strada Orion se va executa o conectare de conducte. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Orion, la numerele 14 și 16. In saptamana 1-5 august, zilnic intre orele 9-15, se va intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Șag, pentru efectuarea lucrarilor…

- Aquatim a anuntat programul de interventii din urmatoarea saptamana. Urmeaza zile in care o parte a locuitorilor din Timisoara si din unele localitati ale judetului Timis se vor confrunta cu interuperea apei sau cu presiune scazuta. Astazi, apa e interupta in Giarmata pana la ora 22 din cauza unei avarii.…

- Aquatim a intrerupt apa pentru consumatorii de pe strazile Calea Sever Bocu, Perlei, Albinelor, Cezar Bolliac, din Timișoara, respectiv pentru cei din Murani și Izvin, din cauza unor avarii. Clientii din aceste zone nu vor avea apa pana la ora 15.00, perioada in care se lucreaza la remedierea avariilor.…

- In perioada 6–7 iulie 2022, se va intrerupe alimentarea cu apa in mai multe localitați din județ, pentru efectuarea lucrarilor de spalare și igienizare a rețelelor de alimentare cu apa. Astfel, miercuri, 6 iulie, intre orele 9 – 15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Liebling, iar joi, 7…

- Aquatim a anuntat noi intervenții pentru remedierea unor avarii in Timisoara si judetul Timis. Astfel, apa va fi intrerupta pana la ora 15 in Timisoara pentru consumatorii de pe Calea Sever Bocu, Albinelor, Mangalia, Splaiul Nicolae Titulescu, respectiv pentru locuitorii din localitatile Sacalaz, Moșnița…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, luni, 23 mai, intre orele 9-14 presiunea apei va fi scazuta in Traian Vuia, iar intre orele 7-19 se va intrerupe furnizarea apei in Chevereșu Mare. De asemenea, marți, 24 mai, intre orele…