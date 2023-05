Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Municipiul Bistrița și localitațile componente, programul de colectare a deșeurilor reciclabile in IUNIE este urmatorul: 07 IUNIE – sacul albastru pentru deșeurile reciclabile din hartie / carton; 14 IUNIE – sacul verde pentru deșeurile reciclabile din sticla; 21 IUNIE – pubela galbena pentru…

- O noua decizie adoptata saptamana trecuta de Comisia de Mediu din Camera Deputaților, privind OUG 125 (Ordonanța privind indeplinirea țintelor de mediu ale Romaniei in corelație cu obiectivele UE) risca sa duca de fapt la neindeplinirea țintelor de mediu ale tarii noastre, in condițiile in care Romania…

- Noi reguli pentru Facebook, TikTok și Google in statele UE. Religia și opiniile politice, teme interzise in reclame Companii precum Google, Facebook, Instagram sau TikTok vor avea de respectat noi reguli stricte incepand cu 25 august, in urma unei decizii a Comisiei Europene. Vor fi interzise reclamele…

- Auditul Curții de Conturi menționeaza ca urmam sa fim sancționați cu noi proceduri de infringement din partea Comisiei Europene pentru ca Fuvernul, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), nu a atras fondurile europene, transmite Partidul Ecologist Roman.„Curtea de Conturi menționeaza ca AFM…

- „Prin Planul Național de Redresare și Reziliența, am obținut bani europeni pentru amenajarea unor centre de colectare și de valorificare a deșeurilor nepericuloase inerte (molozul din demolari, electrocasnicele și electronicele uzate sau deșeurile voluminoase, textile și din lemn) in șapte localitați…

- Garda Naționala de Mediu anunța masuri drastice, in cazul depozitelor cu potențial cancerigen provenite din demolarea garajelor. Primaria Bacau a fost amendata cu 70.000 de lei, iar pentru deșeurile din azbest inspectorii au facut sesizare penala. Garda de Mediu a descins in zona strazii Constanței,…

- Fosta groapa de gunoi a comunei Faraoani a fost „reactivata”, iar mai multe tipuri de deșeuri, dintre care unele din construcții, altele periculoase, sunt depozitate ilegal. Liberalii acuza pentru aceasta situația concucerea PSD a comunei și au sesizat Garda de Mediu. „La nici doua luni de la aprobarea…

- Fiecare dintre noi contribuie la un mediu mai curat, atunci cand colecteaza deșeurile selectiv și recicleaza. Daca respectam ghidul de colectare a gunoiului, atunci am trai intr-un mediu mai curat, dar am economisi și resursele naturale neregenerabile și am reduce consumul de energie. Este foarte simplu…