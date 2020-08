Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de ventilatie de la fabrica Lindt & Spruengli din Olten, un oras intre Zurich si Basel a avut o defectiune, iar in urma sa fragmente si pudra de cacao au ajuns in aer. In combinatie cu puternicul vant elvetian, pudra s-a raspandit in intregul orasel, ca o ninsoare fina. Un automobil…

- Grupul industrial elvetian ABB a anuntat vineri ca a inceput constructia noii sale fabrici din San Giovanni Valdarno, Italia, care va produce intregul portofoliu ABB de incarcatoare de curent continuu (DC) pentru vehicule electrice, investitie de 30 milioane de dolari, informeaza News.ro.Citește…

- Si fotbalul elvetian se confrunta cu probleme din cauza coronavirsului. Dupa ce Mirlind Kryeziu a iesit pozitiv, alti jucatori si membri au staffului s-au infectat. Partidele cu Sion si Basel s-au amanat. Pandemia de coronavirus ameninta grav fotbalul elvetian. Problemele de la FC Zurich au luat amploare.…

- Denumirea de “ciocolata” doar daca conține minimum 35 % substanța solida uscata totala 1. Untul de cacao desemneaza grasimile obținute din boabele de cacao sau parți din acestea cu urmatoarele caracteristici: - conținut de acizi grași liberi (exprimat ca acid oleic): maximum 1,75 %; - substanțe…

- Fabrica de ciocolata Kandia din Capitala a fost momentan inchisa, dupa ce 20 de angajati au fost depistati cu coronavirus, informeaza vineri compania. The post Fabrica de ciocolata Kandia, inchisa. Angajați depistați cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .