- Zilele acestea mii de credincioși fac cozi la moaștele Sfintei Parascheva, in paralel cu zecile de ambulanțe care stau la coada cu pacienți Covid-19 și asteapta la rand la spitalul de Boli Infectioase Iasi. Rata de infectare la Iași este de aproape 9 la mie. In Iași, in prezent sunt peste 700 de bolnavi…

- Este coada de Ambulanțe la Spitalul de Boli Infecțioase “Sfanta Parascheva” din Iași. In spitalele din localitate nu mai sunt locuri, iar rata imbolnavirilor e in continua creștere. Medicii incearca sa gaseasca soluții pentru pacienții infectați cu COVID, aflați in stare grava. Duminica, la pranz, in…

- Mai multe ambulante cu bolnavi diagnosticati cu Covid-19 asteapta la rand duminica la spitalul de Boli Infectioase Iasi, medicii fiind obligati sa inceapa tratamentul chiar in interiorul ambulantelor pana ce se elibereaza un pat in spital. Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin…

- Racla cu moastele Sfintei Parascheva a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana si asezata vineri dimineata in baldachinul din Curtea Mitropolitana, spre inchinarea pelerinilor care in aceasta perioada vin la Iasi cu prilejul praznuirii hramului acesteia, care este pe 14 octombrie.

- Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa, vineri dimineața, din Catedrala Mitropolitana de la Iași și așezata pe baldachinul special amenajat din o familie din București, care aduce flori Sfintei de 18 ani. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun ca sunt pregatiți sa…

- Florin Rosu, managerul de la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, anunta ca batalia cu virusul in acest moment a fost pierduta. Curtea Spitalului este plina de ambulante cu bolnavi COVID, care nu au loc de internare nicaieri in Iasi si la niciun sputal din zona Moldovei. "Lupta cu virusul SarsCov2 a fost…