Un oraş din SUA şi-a concediat poliţiştii pentru că sunt rasişti Politisti din orasul Vincent, statul american Albama, au fost concediati de consiliul local ca urmare a unor mesaje rasiste schimbate intre ei, scrie News.ro. In schimbul de replici care a aparut recent pe retelele de socializare, un utilizator pe nume „752” a intrebat: „Cum numiti o sclava insarcinata?” La aceasta, o persoana, neidentificata din mesaje, a raspuns cu semne de intrebare. Utilizatorul numit „752” a raspuns apoi: „Cumperi una, primesti una gratis”. Mesajele au fost prezentate pentru prima data de AL.com, marti, in aceeasi zi in care consiliul orasului Vincent s-a intrunit pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

