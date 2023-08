Stiri pe aceeasi tema

- Prezența trotinetelor electrice in trafic a generat discuții pro și contra privind utilitatea acestora, dar și pericolul pentru cei care le utilizeaza. Primaria Constanța a luat decizia de a interzice complet trotinetele electrice de inchiriat invocand faptul ca sunt un pericol pentru șoferi.“Din…

- Primaria din orașul Constanța a retras ​​trotinetele electrice administrate de companiile Bolt și Uber, precizand ca autorizațiile de funcționare n-au mai fost prelungite pentru anul acesta. Autoritațile locale susțin ca trotinetele electrice oferite de cele doua companii au reprezentat o amenințare…

- Trotinetele electrice care se pot inchiria au fost interzise in Constanta, pana la finalul anului. Primaria n-a mai prelungit autorizatiile companiilor care se ocupa de inchirierea lor, pentru ca administratorii au incalcat de prea multe ori regulamentele de functionare. Numarul accidentelor grave cu…

- De la inceputul anului curent, polițiștii au documentat 44 de accidente cu implicarea trotinetelor. Este o cifra de doua ori mai mare comparativ cu perioada similara a anului trecut. In 70% din cazuri, de vina sint cei care conduc vehiculul pe doua roți. "Pe parcursul a șapte luni, s-au inregistrat…

- Numarul accidentelor grave cu trotinete electrice s-a dublat in anul 2022 fața de 2021. Opt persoane și-au pierdut viața in timp ce 131 au fost ranite grav, arata datele puse la dispoziție de catre Poliția Romana.

- Vanzarile de trotinete electrice au crescut, in ultimul an, cu aproximativ 10%, in Romania. In același timp, prețul mediu de vanzare per unitate a scazut cu cel puțin 10%, in condițiile ieftinirii materiilor prime. Anual, romanii cumpara circa 50.000 de trotinete electrice noi. Creșterea din ultimul…

