- Se pare ca defecțiunea s-a produs aproape in acelasi loc ca sambata. Atunci, o avarie majora a aparut pe conducta principala ce alimenteaza cu apa bruta stația de tratare din acumularea de la Valea Uzului. „Este o a doua avarie majora la conducta de apa a municipiului Bacau. Ceea ce este foarte…

- Alimentarea cu apa a municipiului Bacau a fost intrerupta, astazi, din cauza unei avarii aparute la aductiunea de apa de la Valea Uzului. Defectiunea a fost localizata pe tronsonul reabilitat al aductiunii, in zona localitatii Darmanesti. Potrivit Companiei Regionale de Apa Bacau, alimentarea cu apa…

- Madalin Ungureanu, edilul comunei Balesti, din judetul Gorj, este primarul din Romania care a taiat salariile cu 20%, inclusiv pe al sau. Mai exact, aproximativ 50 de functionari din cadrul primariei comunei gorjene Balesti, in frunte cu primarul, incaseaza de doua luni salarii diminuate cu 20%. Autoritatile…

- Doua case de tip familial au fost inaugurate, marți, in orașul Nasaud, de Fundatia Hope and Homes for Children (HHC), in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud (DGASPC BN) si Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud (CJ BN), dezvoltate in cadrul procesului…

- Zeci de copii nevoiasi din municipiul Targu Jiu vor beneficia de rechizite gratuite. Autoritatile locale au alocat pentru acest an suma de peste 15.000 de lei pentru cumpararea rechizitelor destinate categoriilor defavorizate. Alina Toader, sefa Directiei de Asistenta Sociala din ...

- Jumatate din municipiului Piatra Neamț ramane fara apa potabila, marți, timp de 10 ore, in intervalul 8-18. Motivul: reprezentanții Apaserv lucreaza la o conducta magistrala. Intervenția va afecta și orașul Roznov, precum și comunele Dumbrava Rosie, Savinesti si Zanesti, unde oamenii vor ramane fara…

- in condițiile in care se lucreaza in mai multe zone din oraș atat la rețeaua de infrastructura cat și la parcuri și obiective de interes local. In aceste condiții, reprezentanții primariei fac apel la populație, in special la pietoni și șoferi, sa dea dovada de ințelegere atunci cand circula prin zonele…

- Unitatea Militara din Vaslui, aflata in paragina, a fost predata de catre Guvern, dupa ani de zile de tratative, primariei din municipiul reședința. Autoritațile vasluiene intenționeaza sa construiasca in respectivul loc, printre altele, o cantina de ajutor social, un adapost permanent pentru persoanele…